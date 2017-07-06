 Aatıf ile Şener arasında gerginlik – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Aatıf ile Şener arasında gerginlik

    Aatıf ile Şener arasında gerginlik

    Antrenmanda Aatıf ile Şener arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı...

    Faslı oyuncu, taktik çalışmada kendisine pas atmayan Şener'e tepki gösterdi. Şener de yanıt verince, kısa süreli bir sözlü atışma oldu. Takım kaptanı Mehmet Topal hemen olaya müdahale ederek, tartışmayı büyümeden bitirdi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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