Aatıf ile Şener arasında gerginlik

Antrenmanda Aatıf ile Şener arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı...

Faslı oyuncu, taktik çalışmada kendisine pas atmayan Şener'e tepki gösterdi. Şener de yanıt verince, kısa süreli bir sözlü atışma oldu. Takım kaptanı Mehmet Topal hemen olaya müdahale ederek, tartışmayı büyümeden bitirdi.