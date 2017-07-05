Ozan’a markaj

F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel, Ozan Tufan'la çok yakından ilgileniyor. Volkan, gönderilmesi gündeme gelen genç futbolcuya sürekli nasihatte bulunurken, "Aykut hoca sana inanıyor. Artık kendini gösterme zamanı. Ya bu sene ya asla!" diyor.