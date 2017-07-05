 Ozan’a markaj – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Ozan’a markaj

    Ozan’a markaj
    F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel, Ozan Tufan'la çok yakından ilgileniyor. Volkan, gönderilmesi gündeme gelen genç futbolcuya sürekli nasihatte bulunurken, "Aykut hoca sana inanıyor. Artık kendini gösterme zamanı. Ya bu sene ya asla!" diyor.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:46
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