 ''Nihayet idman!'' – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ''Nihayet idman!''

    ''Nihayet idman!''

    Robin , “Fenerbahçe’de ilk kez antrenman yapıldığını görüyorum” diyerek Kocaman’ı överken, Pereira ve Advocaat’ın ise kulaklarını çınlattı!..

    Fiziksel olarak hazır durumda bulunmaması nedeniyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren Robin Van Persie, takımın yaptığı antrenmanları sürekli olarak dışarıdan takip ediyor. Bu sezon bambaşka bir vücut diliyle hareket eden ve mutlu gözüken Hollandalı yıldız, uygulanan antrenman metotlarından ise hayli memnun. 'nin Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarla ilgili, "Takım gerçekten harika çalışıyor. Fenerbahçe'deki üçüncü sezonum. Burada ilk kez antrenman yapıldığını görüyorum" diyerek Aykut Kocaman ve ekibini övdüğü öğrenildi.

    RVP'YE ÖZEL İLGİ
    RvP, bu sözleriyle daha önce çalıştığı iki hoca Pereira ve Advocaat'ın ise kulaklarını çınlattı! Van Persie'nin Aykut Kocaman'la her gün özel olarak görüştüğü ve ikili arasındaki iletişimin gayet iyi olduğu bildirildi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:41
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