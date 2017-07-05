 Nabil Dirar yarın kampta – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    yarın kampta

    Nabil Dirar yarın kampta
    Milli takım kadrosunda yer aldıkları için ekstra izin yapan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, İstanbul'daki sağlık kontrollerinin ardından Topuk Yaylası kampına katıldı. Sarı-lacivertlilerin yabancı millileri Martin Skrtel, Simon Kjaer bugün kampa dahil olacak. Yeni transfer ise kampa yarın katılacak.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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