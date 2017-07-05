 Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Türkiye'ye geldi

    <a href="/index/nabil-dirar?id=29f207f2-1ba4-4c09-ad79-7567de07f22b" class="" rel="tag">Nabil Dirar</a>, Türkiye'ye geldi

    'nin Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı , Türkiye'ye geldi.

    Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Faslı futbolcu , Atatürk Havaalanı'ndan sessiz, sedasız Türkiye'ye giriş yaptı. Havaalanı dış hatlar terminalinden çıkış yapan yıldız futbolcu, daha sonra özel aracıyla ayrıldı. Dirar'ı karşılamaya kulüpten birilerinin gelmediği gözlendi.

    , ile 3+1 yıllık anlaşmaya varmıştı.

    Yıldız oyuncu bugün Topuk Yaylası'na geçerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:44
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