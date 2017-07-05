Madalyalı kaleci

Henüz 16 yaşındayken 2000'deki olimpiyatlarda altın madalya kazanan Kameni, bu onura erişen en genç oyuncu oldu. 33 yaşındaki eldiven 2006-07'de ise Afrika'da 'Yılın kalecisi' seçilmişti.

La Opinion: 2 katından daha fazla kazanacak

Kameni, 2012'de 1.7 milyon euro maaşla Malaga'ya transfer olurken İspanya'nın en fazla kazanan kalecileri arasına girdi. 2014'te kulüp sıkıntıya düşünce maaşını 850 bin euro'ya indirmeyi kabul etti. La Opinion De Malaga gazetesi F.Bahçe'nin Kameni'yi kazandığının iki katına ikna ettiğini yazarken Kamerunlu'nun F.Bahçe'den 1.7 milyon euro alacağı ortaya çıktı. Kameni'nin 11'de oynasa da oynamasa da 18 kişlik kadroya girmesi durumunda 5 bin euro puan primi alacağı belirtildi. Ayrıca şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için de ekstra primleri olacağı kaydedildi. F.Bahçe, Malaga'da alacaklarını bırakan Kameni'ye imza parası verecek.



Üçüncü Kamerunlu

Kameni, Fenerbahçe'nin tarihindeki üçüncü Kamerunlu futbolcu olacak. Bu ülke vatandaşı olarak ilk transferini 2011 yılında Henri Bienvenu'yü alarak yapan sarı-lacivertli takım, Ocak 2013'te ise bir diğer Kamerunlu Pierre Webo'yu kadrosuna katmıştı.



İstikrar abidesi

Kameni, son 3 sezonda La Liga'da sakatlık yaşamadığı veya cezalı olmadığı sürece maç kaçırmadı ve 101 karşılaşmaya çıktı. Kamerunlu, 2014-15'te 38 maçta 48, 2015-16'da ise 28 karşılaşmada 28 gol yedi. Geçen sezon ise La Liga'da 35 müsabakaya çıkan Kameni, kalesinde 48 gol gördü.



8. yabancısı

Kameni, F.Bahçe tarihinin 8. yabancı kalecisi olack. Sarı-lacivertlilerde bugüne dek Yugoslavya'dan 3, Almanya'dan 2, Romanya ve Brezilya'dan ise birer kaleci forma giydi.



İdmanda yumruklaştı

Kamerunlu, kariyerinde iki büyük olaya karıştı. İlki Espanyol forması giyerken kendisine hakaret eden bir taraftarla idmanda kavga etmesi, diğeri ise takım arkadaşı Beranger'le yine antrenmanda yumruklaşması oldu.