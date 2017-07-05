 ''Kendinizi geliştirin'' – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ''Kendinizi geliştirin''

    ''Kendinizi geliştirin''
    , dün sabahki idman öncesinde takımla bir sohbet gerçekleştirdi. Futbolculardan takıma olan aidiyetlerini göstermelerini isteyen sarı-lacivertli teknik adam, "Saha içinde değil saha dışında da bu kulübün bir parçası olduğunuzu gösterin. Sürekli okuyun, izleyin, araştırın, kendinizi geliştirin, yenileyin. Güncel hayatla ilgili de seviyenizi yukarılara çekin" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:45
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