 Kanarya’ya durmak yok – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kanarya’ya durmak yok

    Kanarya’ya durmak yok
    F.Bahçe, Topuk Yaylası kampındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün sabahki antrenmanın ilk bölümünde salonda iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-lacivertli futbolcular, ardından bireysel ve takım programlarını uyguladı. Akşam yapılan çalışma ise yoğun sis ve yağış altında gerçekleşti.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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