Kanarya’ya durmak yok

F.Bahçe, Topuk Yaylası kampındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün sabahki antrenmanın ilk bölümünde salonda iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışan sarı-lacivertli futbolcular, ardından bireysel ve takım programlarını uyguladı. Akşam yapılan çalışma ise yoğun sis ve yağış altında gerçekleşti.