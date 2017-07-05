Kameni sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisinin, Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Kan değerlerine bakılan Kamerunlu kalecinin, solunum ve efor testine tabi tutulduğu aktarıldı. Kontrollerin, göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayeneleriyle tamamlandığı kaydedildi
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:44
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Orkan solda oynayacak
Toplam 4
Yorum
1903babadır babel paslı oyna mıyo oyunda aktif değil orkan bence mantıklı
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Sneijder zirvesi
Toplam 32
Yorum
rohagi Bu adami boyle karsiladiniz ya, takimda kalirsa batirir. ne hocayi dinler ne yonetimi..
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Pepe, İspanya ve Portekiz basınında
Toplam 2
Yorum
kartalpençesi Pepe' ye verilen para fazlasıyla çıktı bile. bütün dünya Beşiktaşı konuşuyor. Al sana muhteşem transfer stratejisi.
Kameni sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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