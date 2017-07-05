 Kameni sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kameni sağlık kontrolünden geçti

    Kameni sağlık kontrolünden geçti

    Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sağlık kontrolünden geçti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisinin, Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

    Kan değerlerine bakılan Kamerunlu kalecinin, solunum ve efor testine tabi tutulduğu aktarıldı. Kontrollerin, göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayeneleriyle tamamlandığı kaydedildi

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:44
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