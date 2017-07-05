Kameni, resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce kendisi ve kulübü Malaga ile prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul'a gelen profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ile yapılan görüşmeler sonucu transferi konusunda her konuda anlaşarak resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.
Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, "Kamerunlu kaleci Kameni ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kamerun Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:05
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 27
Yorum
maho pepe iyi bir emekli ikramiyesi kazandi jimnastikden gecen sene nerdeyse hic oynamadi daha düne kadar feda diye dilenenler kamyonla para verd
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Son Aslan Feghouli
Toplam 28
Yorum
gs Lensi alin bu paraya,daha iyi oyuncu
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Sneijder bonservis + para istedi!
Toplam 5
Yorum
Cemal Az bile istiyor bu adam gönderilir mi
Kameni, resmen Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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