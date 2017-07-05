 İkisi de süper – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İkisi de süper

    İkisi de süper
    Roman Neustadter, FB TV'ye verdiği röportajda Mehmet Ekici ve Valbuena'yı övdü. Rus futbolcu, "Farklı tipte ve oyunu değiştirebilecek yapıda oyuncular. Mehmet'i Almanya'dan tanıyorum; tecrübeli ve başarılı. Valbuena ise futbolu çok iyi biliyor, hep doğru kararlar veriyor saha içerisinde. Fenerbahçe çok iyi iki transfer yaptı" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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