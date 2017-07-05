İkisi de süper

Roman Neustadter, FB TV'ye verdiği röportajda Mehmet Ekici ve Valbuena'yı övdü. Rus futbolcu, "Farklı tipte ve oyunu değiştirebilecek yapıda oyuncular. Mehmet'i Almanya'dan tanıyorum; tecrübeli ve başarılı. Valbuena ise futbolu çok iyi biliyor, hep doğru kararlar veriyor saha içerisinde. Fenerbahçe çok iyi iki transfer yaptı" dedi.