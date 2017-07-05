Golcü Kjaer'den
Simon Kjaer’i renklerine katmak isteyen Milan’lı yetkililerle İstanbul’da masaya oturan sarı-lacivertliler, bir taşla iki kuş birden vurmak istiyor.
TAKAS YOKSA PARA VAR
Kanarya 'nın ilk teklifi, Kjaer'e karşılık Bacca+para oldu. İkinci teklif, "Bacca'yı bonservisiyle, Niang'ı bedelsiz kiralık ver, Kjaer'i al" şeklinde formülize edildi. Sarı-lacivertli yetkililer, bu iki teklifin kabul edilmemesi durumunda ise Milan'dan Kjaer için 12 milyon euro istedi. Tüm seçeneklerin masaya yatırıldığı pazarlıklar gün boyu devam etti. Fenerbahçe'nin Kjaer'e karşılık Bacca+para formülünde direttiği öğrenilirken, Milan'ın da buna 'tamam' dediği ancak parada bir türlü anlaşma sağlanamadığı vurgulandı. İtalyanların sembolik bir rakamda direttiği belirtildi. F.bahçe 'nin "Bacca bonservisiyle+Niang bedelsiz kiralık" formülüne de sıcak baktığı, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Zirvenin, iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmayla sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bacca, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
SiLVA BACCA'NIN PABUCUNU DAMA ATTI
Milan'ın 2015'te Sevilla'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Carlos Bacca, Çizme ekibinde ilk sezonunda çıktığı 38 lig maçında 18 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet, geride bıraktığımız sezon ise 32 lig maçına çıktı, 13 gol- 2 asistle oynadı. Milan'ın Porto'dan 38 milyon euro ödeyerek Andre Silva'yı transfer etmesinin ardından Çizme ekibindeki geleceği tehlikeye giren 1.84 boyundaki Bacca, 39 kez formasını terlettiği Kolombiya Milli Takımı'nda 13 gol attı. Bacca'nın sözlemesi 2020'de bitiyor.
MiLAN SÜREKLi KiRAYA VERDi
Senegal asıllı, Fransız pasaportlu M'Baye Niang, 2012'nin yazında Caen'den transfer olduğu Milan'daki kariyerini daha çok kirada geçirdi. İtalyan temsilcisiyle 2 yıl daha kontratı bulunan 22 yaşındaki, 1.84 boyundaki golcü, 2014'ten itibaren sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'da oynadı. Niang, 2020'ye kadar sözleşmesinin olduğu Milan'da geçen sezonun ilk yarısında 18 maçta 3 gol-2 asistlik bir performans sergilerken, ikinci yarıda kiralandığı Watford'da ise 16 lig karşılaşmasında 2 gol attı, 2 de asist gerçekleştirdi.
Emre BOL
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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