 Golcü Kjaer'den – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Golcü 'den

    Golcü Kjaer'den

    Simon ’i renklerine katmak isteyen Milan’lı yetkililerle İstanbul’da masaya oturan sarı-lacivertliler, bir taşla iki kuş birden vurmak istiyor.

    Fenerbahçe'de dün çok hareketli saatler yaşandı. Sarı-lacivertiler, Simon Kjaer'i isteyen Milan'la pazarlık masasına oturdu. İstanbul'da buluşan taraflar daha çok takas planı üzerinde durdu. Bunun nedeni, Fenerbahçe'nin 'i isteyen Milan'dan Carlos Bacca ve M'Baye Niang'a talip olmasıydı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da yer aldığı transfer zirvesinde Fenerbahçe, Milan'a üç formül sundu, bunlardan birinin kabul edilmesi istendi.

    TAKAS YOKSA PARA VAR
    Kanarya 'nın ilk teklifi, Kjaer'e karşılık Bacca+para oldu. İkinci teklif, "Bacca'yı bonservisiyle, Niang'ı bedelsiz kiralık ver, Kjaer'i al" şeklinde formülize edildi. Sarı-lacivertli yetkililer, bu iki teklifin kabul edilmemesi durumunda ise Milan'dan Kjaer için 12 milyon euro istedi. Tüm seçeneklerin masaya yatırıldığı pazarlıklar gün boyu devam etti. Fenerbahçe'nin Kjaer'e karşılık Bacca+para formülünde direttiği öğrenilirken, Milan'ın da buna 'tamam' dediği ancak parada bir türlü anlaşma sağlanamadığı vurgulandı. İtalyanların sembolik bir rakamda direttiği belirtildi. F.bahçe 'nin "Bacca bonservisiyle+Niang bedelsiz kiralık" formülüne de sıcak baktığı, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Zirvenin, iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmayla sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bacca, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

    SiLVA BACCA'NIN PABUCUNU DAMA ATTI
    Milan'ın 2015'te Sevilla'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Carlos Bacca, Çizme ekibinde ilk sezonunda çıktığı 38 lig maçında 18 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet, geride bıraktığımız sezon ise 32 lig maçına çıktı, 13 gol- 2 asistle oynadı. Milan'ın Porto'dan 38 milyon euro ödeyerek Andre Silva'yı transfer etmesinin ardından Çizme ekibindeki geleceği tehlikeye giren 1.84 boyundaki Bacca, 39 kez formasını terlettiği Kolombiya Milli Takımı'nda 13 gol attı. Bacca'nın sözlemesi 2020'de bitiyor.

    MiLAN SÜREKLi KiRAYA VERDi
    Senegal asıllı, Fransız pasaportlu M'Baye Niang, 2012'nin yazında Caen'den transfer olduğu Milan'daki kariyerini daha çok kirada geçirdi. İtalyan temsilcisiyle 2 yıl daha kontratı bulunan 22 yaşındaki, 1.84 boyundaki golcü, 2014'ten itibaren sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'da oynadı. Niang, 2020'ye kadar sözleşmesinin olduğu Milan'da geçen sezonun ilk yarısında 18 maçta 3 gol-2 asistlik bir performans sergilerken, ikinci yarıda kiralandığı Watford'da ise 16 lig karşılaşmasında 2 gol attı, 2 de asist gerçekleştirdi.

    Emre BOL
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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