 'F.Bahçe’ye kaptan olur' – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'F.Bahçe’ye kaptan olur'

    'F.Bahçe’ye kaptan olur'

    , sarı-lacivertli ekipte kısa sürede kendini sevdirdi.

    Entelektüel tavrıyla dikkat çeken Ekici, sürekli sporla ilgili dergiler ve biyografi kitapları okuyor. Mehmet'in aynı zamanda metafizik (fizik ötesi, doğa ötesi) konusuna özel bir ilgisi bulunuyor. Ekici'yi yakından gözlemleyenler, 'geleceğin kaptanı' olabileceğini ifade ediyorlar.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:57
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