'F.Bahçe’ye kaptan olur'

Mehmet Ekici, sarı-lacivertli ekipte kısa sürede kendini sevdirdi.

Entelektüel tavrıyla dikkat çeken Ekici, sürekli sporla ilgili dergiler ve biyografi kitapları okuyor. Mehmet'in aynı zamanda metafizik (fizik ötesi, doğa ötesi) konusuna özel bir ilgisi bulunuyor. Ekici'yi yakından gözlemleyenler, 'geleceğin kaptanı' olabileceğini ifade ediyorlar.