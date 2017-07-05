F.Bahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe Kulübü doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Topuk Yaylası'nda kamp yapan Fenerbahçeli futbolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
"Van Persie'ye özel program uyguluyoruz"
Genç oyunculardan Yiğithan'ın arka çapraz bağlarında totale yakın bir yırtık olduğunu söyleyen Kunduracıoğlu, "İyileşme süreci 6-8-10 hafta sürüyor. İyi gidiyor. 3.hafta sonundaki kontrolleri yaptık, beklediğimiz gibiydi" dedi. Fenerbahçe'nin kulüp doktoru, Van Persie'nin durumuyla ilgili olarak da "Bir takım kas dengelerini korumak adına zaman zaman takımdan alıp özel programlar uyguluyoruz. Geçen sene de yapıyorduk. Bir miktar daha yukarı çekip takıma tekrar dahil ediyoruz. Şu an iyi durumda. Takımla antrenmanlara zaman zaman yine çıkacak, zaman zaman özel programa devam edeceğiz" diye konuştu.
"Fernandao dışında ciddi sakatlık yok"
Takımda ciddi bir problemin olmadığını sözlerine ekleyen Kunduracıoğlu, "Takımın seviyesi yorgunluk seviyesine gelince azaltıyoruz. Hocamız ve teknik ekiple uyum içerisinde birlikte koruyoruz. Şu anda Fernandao dışında ciddi bir şeyimiz yok. Onun da sürecin dolmasını bekliyoruz. 6 ay tamamlandığı zaman durumuna bakacağız ve ona göre değerlendireceğiz. Tahminimiz bir sonraki tomografinin ardından takımla birlikte olacaktır diye ümit ediyoruz. Milli takım oyuncuları diğerlerinden 1 hafta daha geç tatile çıktılar. O 1 haftayı milli maçlar nedeniyle antrenmanlı geçirdiler. Geri kalan sürede de onlara bir 7-10 gün civarında izin verdikten sonra kendilerine bireysel antrenman yapmaları için bir program verilmişti. O programlar dahilinde çalıştılar. Sadece Hasan Ali'nin sezon içinde burnunda kırık oluşmuştu. Tek taraf tamamen kapalı olmasına rağmen maçlar devam ettiği için cerrahisini yaptıramamıştık. Sezon bitimiyle onun cerrahisini yaptırdık. 3. haftası oldu. Bir süre maskeyle göreceğiz ve sonra çıkaracak zaten. Şimdilik her şey iyi gidiyor" diyerek sözlerini tamamladı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 18
Yorum
bi arastır sizin borcunuz bizden daha fazla zaten.en fazla borcu olanlarda ilk 20 desiniz.daha 2 gun önce açıklandı haberi.bide orman da bizde tuh :)
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 18
Yorum
RENKLİLER bu renkliler haberi okumadan kıskançlıktan en kariyerli futbolcu olarak kimleri koymuşlar. nerdeyse sabriyi yada volkan şeni katacaklar:))
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 23
Yorum
ömer çocuklar çok sever bu ismi PEPE şarkısı da vardı bilen yazsın bakalım
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