F.Bahçe'de yüzler gülüyor
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında sürdüren Fenerbahçe, sabah antrenmanında kondisyon ve taktik ağırlıklı idman yaptı. Fernandao salonda hazırlıklarına devam ederken, Robin van Persie, takımla birlikte çalıştı.
Mehmet Topal: "Döverim sizi!"
Taktik antrenman sırasında Şener ve Aatif, pas atma konusunda anlaşmazlığa düştü. Bu sırada takım kaptanlarından Mehmet Topal, 2 futbolcuyu da şakayla takıldı ve "Pas atın ikinizi de döverim" dedi. Mehmet Topal'ı sözleri gülüşmelere neden oldu. Fenerbahçe'nin antrenmanını takip eden minik taraftarlar, antrenmanın sonunda futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam basına kapalı olarak yapacağı idmanla devam edecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:49
-
Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
-
Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
-
Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
F.Bahçe'de yüzler gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.