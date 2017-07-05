 Emenike, Türkiye'ye döndü – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Türkiye'ye döndü

    Emenike, Türkiye'ye döndü

    Olympiakos ile anlaşan Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu , Türkiye'ye geldi.

    Fenerbahçe golcü futbolcusu , dün Yunan ekibi Olympiakos için sağlık kontrolünden geçen Emenike, Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye geri geldi. Emenike'yi karşılarında gören havaalanındaki insanlar, Nijeryalı futbolcu ile fotoğraf çektirmek için yarıştı. Golcü futbolcu, yalnız geldiği havaalanından özel araçla ayrıldı.

    Emenike, Olympiakos ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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