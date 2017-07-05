 Emenike imza için Atina’da – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    imza için Atina’da

    Emenike imza için Atina’da

    Olympiakos ile anlaşan Nijeryalı futbolcu, sözleşme imzalamak üzere dün Atina’ya gitti. , “Evimden ayrılıyorum” dedi

    Fenerbahçe ile yolları ayrılan ve Olympiakos'la anlaşan Emmanuel Emenike, yeni takımına imza atmak üzere dün sabah 07.15 uçağıyla Yunanistan'a gitti. Nijeryalı forvet, ayrılmadan önce havalimanında yaptığı açıklamada, "Türkiye benim evim gibi. Buraya 2009'da geldiğimde bir çocuktum. Evimden ayrılıyorum ama hep burada olacağım" ifadesini kullandı.

    , 2+1 yıllık anlaşma yaptığı Olympiakos'tan sezon başına 2 milyon euro kazanacak. Yunan ekibi, Fenerbahçe'ye ise 2.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin bu transferle Mathieu Valbuena'yı UEFA listesine yazma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin, Nabil Dirar için de bu hakkı kazanması için bir yabancı oyuncu daha satması gerekiyor.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike imza için Atina’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.