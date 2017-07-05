Kalbinden rahatsızlık yaşadığı için hastaneye kaldırılan yönetim kurulu üyesi Metin Doğan'a geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Dün taburcu olan Doğan için "Sağlık durumu iyiye giden ve sayın Metin Doğan'a acil şifalar dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.