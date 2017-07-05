 Doğan’a geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Doğan’a geçmiş olsun mesajı

    Doğan’a geçmiş olsun mesajı
    Kalbinden rahatsızlık yaşadığı için hastaneye kaldırılan yönetim kurulu üyesi Metin Doğan'a geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Dün taburcu olan Doğan için "Sağlık durumu iyiye giden ve sayın Metin Doğan'a acil şifalar dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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