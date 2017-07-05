"Çok büyük bir takıma geldim"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabir Dirar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Dirar, Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken "Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım" ifadelerini kullandı.
"Aatif arkadaşım, Valbuena'yla geçen sene rakiptik"
Takımda tanıdığı oyuncularla ilgili konuşan Dirar, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı forma giydiğim için oyuncuların birçoğunu tanıyorum. Arkadaş olarak bakarsak sadece Aatif Chahechouhe var. Gerçekten arkadaşım olan ve önceki yıllardan sohbetim olan sadece Aatif var. Valbuena ile Fransa Ligi'nde karşılıklı oynamıştık. O dönemlerden Valbuena'yı fena değil diyebileceğimiz düzeyde tanıyorum" dedi. Tesisleri de çok beğendiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Gerçekten burada her türlü imkan sağlanmış durumda bize. Burada geçirdiğim kısa zamanda bunu görebildim. Burada Fenerbahçe'nin başarısı için her şey var. Fitness salonu var, güzel sahalar var ve çalışmamız için her türlü olanak var. Sezona böyle güzel bir çevrede, böyle güzel bir ortamda iyi çalışarak başlamak bizim için önemli olacak" şeklinde konuştu.
"Türkiye Ligi'yle ilgili bilgi sahibiyim"
Belçika'nın Brüksel şehrinde bir Türk mahallesinde büyüdüğünü ifade eden Nabir Dirar, "Bu nedenle küçük yaşlardan bu yana Türkiye Ligi'yle ilgili fazlasıyla bilgi sahibiyim. Türkiye Ligi o dönemlerde çevremden dolayı takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüpler olduğunu ve çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Ben de şu anda Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde olduğumun farkındayım. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:45
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
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