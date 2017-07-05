 Barça kurtuldu! – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Barça kurtuldu!

    Barça kurtuldu!

    Kamerunlu eldiven; atikliği, tecrübesi, devamlılığı ile İspanya futbolunun saygısını kazandı. , dikkat çeken bir de istatistiğe imza attı. Bol gollü zaferleriyle rakiplerini dağıtan Barcelona’dan son 6 maçın 4’ünde tek gol dahi yemedi

    Sarı-lacivertli kulübün yeni kalecisi Carlos Kameni, Fener'in tarihindeki ilk Afrikalı file bekçisi olacak. Kalesini genelde Türk kalecilere teslim eden Fenerbahçe, son 2 sezondur kadroda en az bir yabancı file bekçisi bulunduruyordu. Geride kalan iki sezonda Porto'dan Brezilyalı Fabiano'yu kiralayan Kanarya, bu sezon da Volkan Demirel'le rekabete girmesi için Kamerunlu file bekçisini kadrosuna kattı.

    LA LİGA'YA DAMGA VURDU
    Tecrübesiyle dikkat çeken , 13 sezondur forma giydiği İspanya La Liga'nın önemli kalecilerinden biri olmayı başardı. Espanyol formasıyla 2004'te La Liga'ya ayak basan 33 yaşındaki file bekçisi, 7 sezon boyunca takımının birinci kalecisi oldu. Malaga'ya 2011'de geçen Kameni, ilk 3 sezonunda bu takımda Willy Caballero'nun arkasında kaldı. Caballero'nun Manchester City'ye gitmesiyle Kameni, 2014-15 sezonunda Malaga'nın 1. kalecisi konumuna geldi.

    O DEVLEŞTİ, MALAGA KAZANDI
    Kameni, en dikkat çeken istatistiğe ise Barcelona maçlarında imza attı. 33 yaşındaki eldiven son 3 yılda gol canavarı Katalan ekibiyle oynanan 6 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapattı. Barcelona'nın dünyaca ünlü hücum oyuncuları, 6 maçta Kameni'nin koruduğu fileleri sadece 3 kez havalandırdı. Kameni, 2014-2015 ile 2016-2017 sezonlarında Barcelona'dan 4 maçta da gol yemeyerek başarılı bir performans ortaya koydu ve Malaga söz konusu karşılaşmalardan ikisini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Kameni, özellikle geçen sezon oynanan ve Malaga'nın 9 kişi tamamladığı mücadelede önemli kurtarışlara imza attı.

    MUHAMMET ALİ TİŞÖRTÜYLE GELDİ
    Dün 18.30 sıralarında İstanbul'a gelen 33 yaşındaki futbolcu, F.Bahçeli yetkililer tarafından karşılandı. Kameni, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. Muhammet Ali tişörtü giydiği görülen kalecinin sağlık kontrolünün ardından kampa katılması bekleniyor.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barça kurtuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.