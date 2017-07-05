Barça kurtuldu!
Kamerunlu eldiven; atikliği, tecrübesi, devamlılığı ile İspanya futbolunun saygısını kazandı. Kameni, dikkat çeken bir de istatistiğe imza attı. Bol gollü zaferleriyle rakiplerini dağıtan Barcelona’dan son 6 maçın 4’ünde tek gol dahi yemedi
LA LİGA'YA DAMGA VURDU
Tecrübesiyle dikkat çeken Kameni, 13 sezondur forma giydiği İspanya La Liga'nın önemli kalecilerinden biri olmayı başardı. Espanyol formasıyla 2004'te La Liga'ya ayak basan 33 yaşındaki file bekçisi, 7 sezon boyunca takımının birinci kalecisi oldu. Malaga'ya 2011'de geçen Kameni, ilk 3 sezonunda bu takımda Willy Caballero'nun arkasında kaldı. Caballero'nun Manchester City'ye gitmesiyle Kameni, 2014-15 sezonunda Malaga'nın 1. kalecisi konumuna geldi.
O DEVLEŞTİ, MALAGA KAZANDI
Kameni, en dikkat çeken istatistiğe ise Barcelona maçlarında imza attı. 33 yaşındaki eldiven son 3 yılda gol canavarı Katalan ekibiyle oynanan 6 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapattı. Barcelona'nın dünyaca ünlü hücum oyuncuları, 6 maçta Kameni'nin koruduğu fileleri sadece 3 kez havalandırdı. Kameni, 2014-2015 ile 2016-2017 sezonlarında Barcelona'dan 4 maçta da gol yemeyerek başarılı bir performans ortaya koydu ve Malaga söz konusu karşılaşmalardan ikisini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Kameni, özellikle geçen sezon oynanan ve Malaga'nın 9 kişi tamamladığı mücadelede önemli kurtarışlara imza attı.
MUHAMMET ALİ TİŞÖRTÜYLE GELDİ
Dün 18.30 sıralarında İstanbul'a gelen 33 yaşındaki futbolcu, F.Bahçeli yetkililer tarafından karşılandı. Kameni, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. Muhammet Ali tişörtü giydiği görülen kalecinin sağlık kontrolünün ardından kampa katılması bekleniyor.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
-
Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
Barça kurtuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.