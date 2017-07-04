Yeni transfer İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Carlos Kameni İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Malaga ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle resmi sözleşme imzalaması durumunda Kameni, Fenerbahçe tarihinin ilk Afrikalı file bekçisi olacak.
Detaylar birazdan...
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:01
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Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 25
Yorum
alex wielide yanında promosyon olarak verseydik.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 49
Yorum
BJK SMOKİE :D FABRİ-GÖKAN-MARCELO-PEPE-CANER-ATİBA-TOLGAY-TALİSCA-QUARESMA-BABEL-COSTA kalbi olan renkliler dikkat yorumu okuma kalp kirizi gele bilir :D
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 66
Yorum
Sarızeybek Komik şey
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