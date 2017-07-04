 Yeni transfer İstanbul'a geldi – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Yeni transfer İstanbul'a geldi

    Yeni transfer İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi.

    Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Malaga ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Kamerunlu kaleci İstanbul'a geldi.

    Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle resmi sözleşme imzalaması durumunda Kameni, Fenerbahçe tarihinin ilk Afrikalı file bekçisi olacak.

    Detaylar birazdan...

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:01
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