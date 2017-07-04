 Stopere Vukovic iddiası – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Stopere iddiası

    Stopere Vukovic iddiası
    Kjaer'in ayrılma ihtimaline karşın stopere alternatif arayan sarı-lacivertli takımda Konyasporlu Vukovic gündeme geldi.

    F.Bahçe'nin Konyaspor'a 29 yaşındaki Sırp savunmacıya karşılık 3 milyon euro+Aatıf ya da Stoch'tan birini önereceği belirtildi.

    Konya Başkanı Ahmet Şan da yaptığı açıklamada Kanarya'nın 'e olan ilgisini doğrularken, menajerler vasıtasıyla görüşmeler yapıldığını ancak henüz resmi bir teklif almadıklarını belirtti.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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