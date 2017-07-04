 Kanat ortalarına ‘gol’ çalıştılar – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Kanat ortalarına ‘gol’ çalıştılar

    Kanat ortalarına ‘gol’ çalıştılar

    Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda günde çift idmanla sürdüren Kanarya, dün sabah yine yoğun mesai yaptı.

    Salonda fizik kondisyon çalışması yapan, ardından sahaya çıkan futbolcular 5'e 2 pas çalışması, dar alanda taktik ve kanat organizasyonları gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanda kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşu yaparak antrenmanı tamamladı.

    VAN PERSİE SAHAYA İNDİ
    Sol ayağındaki sakatlık nedeniyle iki gündür idmanlara çıkamayan Robin van Persie, dün sahaya ayak bastı. Hollandalı yıldız, 1 saat boyunca takımdan ayrı koşu yaptı. Van Persie'ye, geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yaşamamak ve sezona hazır halde başlamak için özel kuvvetlendirme ve dayanıklılık programı uygulanıyor. Fazla kiloları ile başı dertte olan Fernandao da salonda kendisi için hazırlanan özel çalışma programını uyguladı.

    MİNİKLER YAYLA'YI ŞENLENDİRDİ
    F.Bahçe'nin dün sabahki idmanını, FBÇGK Karadeniz Ereğli Şubesi üyeleri, Karadeniz Ereğli Futbol Okulu öğrencileri ile çevre il ve ilçelerden Topuk Yaylası'na gelen Fenerbahçeli çocuklar da izledi. Antrenman sonunda toplu fotoğraf çektiren minik konuklar, oyuncularla ve Aykut Kocaman'la tanıştı ve onlardan imza aldı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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