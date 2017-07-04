Kanat ortalarına ‘gol’ çalıştılar
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda günde çift idmanla sürdüren Kanarya, dün sabah yine yoğun mesai yaptı.
VAN PERSİE SAHAYA İNDİ
Sol ayağındaki sakatlık nedeniyle iki gündür idmanlara çıkamayan Robin van Persie, dün sahaya ayak bastı. Hollandalı yıldız, 1 saat boyunca takımdan ayrı koşu yaptı. Van Persie'ye, geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yaşamamak ve sezona hazır halde başlamak için özel kuvvetlendirme ve dayanıklılık programı uygulanıyor. Fazla kiloları ile başı dertte olan Fernandao da salonda kendisi için hazırlanan özel çalışma programını uyguladı.
MİNİKLER YAYLA'YI ŞENLENDİRDİ
F.Bahçe'nin dün sabahki idmanını, FBÇGK Karadeniz Ereğli Şubesi üyeleri, Fenerbahçe Karadeniz Ereğli Futbol Okulu öğrencileri ile çevre il ve ilçelerden Topuk Yaylası'na gelen Fenerbahçeli çocuklar da izledi. Antrenman sonunda toplu fotoğraf çektiren minik konuklar, oyuncularla ve Aykut Kocaman'la tanıştı ve onlardan imza aldı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:01
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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