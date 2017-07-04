Kameni Fenerbahçe’de
2+1 yıllığına anlaşma sağlanan Kamerunlu kaleci imza atmak için bugün 18.30’da İstanbul’a gelecek, yarın da Topuk Yaylası kampına katılacak.
ETO'O: KAMENİ TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, vatandaşı Kameni'nin için övgü dolu sözler kullandı. Eto'o, "Kameni tüm zamanların en iyi Kamerunlu kalecisi. Özel bir kaleci. Sezileri çok kuvvetli. Tecrübesini zaten anlatmama gerek yok. Ben onun uzun yıllar daha futbol oynayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kamerun Milli Takımı'nın eski kalecilerinden N'Kono ise, "Onu anlatmaya gerek yok. Kameni, Kamerun tarihinde bir efsanedir" dedi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
Kameni Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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