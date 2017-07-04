 Kameni Fenerbahçe’de – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Kameni ’de

    Kameni Fenerbahçe’de

    2+1 yıllığına anlaşma sağlanan Kamerunlu kaleci imza atmak için bugün 18.30’da İstanbul’a gelecek, yarın da Topuk Yaylası kampına katılacak.

    ; Valbuena, Mehmet Ekici, Nabil Dirar'dan sonra bir bomba daha patlattı ve 'yi renklerine kattı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Kamerunlu file bekçisinin bugün saat 18.30'da İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçeli yapan kontrata imza atacağı açıklandı. Yarın Topuk Yaylası kampına katılacak olan Kameni'ye yıllık 2 milyon euro ücret ödenecek. Kameni'yle 2020'ye kadar kontratı olan Malaga'ya ise bonservis bedeli ödenmeyecek. İspanya'dan Diario Sur gazetesi, Kameni ile Fenerbahçe'nin anlaşmasının geçen cuma günü netleştiğini duyururken, sağlık kontrolünden geçirilen oyuncunun kariyerindeki son sözleşmesinde rüya gibi bir emeklilik ikramiyesi kazandığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin, yeniden anlaşmaya varılan Volkan Demirel'le de 2 yıllık sözleşme yenilendiğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

    ETO'O: KAMENİ TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ
    Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, vatandaşı Kameni'nin için övgü dolu sözler kullandı. Eto'o, "Kameni tüm zamanların en iyi Kamerunlu kalecisi. Özel bir kaleci. Sezileri çok kuvvetli. Tecrübesini zaten anlatmama gerek yok. Ben onun uzun yıllar daha futbol oynayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kamerun Milli Takımı'nın eski kalecilerinden N'Kono ise, "Onu anlatmaya gerek yok. Kameni, Kamerun tarihinde bir efsanedir" dedi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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