Herkes korkacak
Konsantrasyonu yüksek, iyi organize edilmiş, özgüveni yüksek bir takım kurma çabası içinde olduklarını belirten sarı-lacivertli hoca, “Akıl ve bilgiyle hedefe yürüyeceğiz. Belki de kısa sürede çok kuvvetli rakipleri büken bir takım haline gelecek bu takım. Bir makine gibi olacak...
ÖZGÜVENİMİZ DAHA FAZLA
"Fenerbahçe çok zor bir yer. Burası zaten farklı dinamikleri olan bir kulüp. 4 sene önceki döneme göre özgüvenimiz daha fazla. Her gün öğrenmeye çalışıyoruz. İlk geldiğimize göre daha yukarıdayız ama bu da her sorunu çözmeye yetmeyecek. Biz bu kez bambaşka sorunlarla
karşılaşacağız ve kendimizi geliştirerek bunun da üstesinden geleceğiz."
YETERİNCE ZAMANIMIZ YOK
"Yapılan 3 transfer de orta saha oyuncusu. Var olan oyunculardan hangi oyunla maksimum verim alabiliriz, bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Var olan bir düzeni bir anda yıkıp yeniden yapmak için ne yazık ki yeterli zaman yok. Mümkün olduğu kadar eldeki kadroyu en iyi performansı verecek şekilde sahaya sürmeyi amaçlayacağız."
5-6 AYDA OLACAK İŞ DEĞİL
"Kısa vadeli çözümler üretmek zorundayız. Bir an önce yarışmacı bir takım ve performansı yüksek bir ekip oluşturmalıyız. Benim önceliğim bu olacak. Sonra orta ve uzun vadeli çözümler için çaba sarf edeceğiz. Bu söylediklerimiz 5-6 ayda olacak şey değil, zamana ihtiyacımız var."
ÖNCE İSTER, SONRA BEKLERİM
"Konsantrasyonu yüksek, iyi organize edilmiş, özgüveni yüksek bir takım olursak, geçen sene Manchester, Feyenoord maçlarında sergilenen futbolu bir adım öteye çıkartabilmek mümkün gözüküyor. Oyunculardan bir şey isterim, sonra gayreti görmek için beklerim. Bu kural gerek genç, gerekse tecrübeli oyuncular için geçerlidir. "
TURU MONACO'YA VERMİŞLER
"Toparlana toparlana yürüyen bir takım olacağız. Bir hafta içinde takımın geçen sezonki bütün maçlarını izledik. Dün akşam Monaco maçının ikinci yarısını izledik. Turu hakem almış ve Monaco'ya vermiş. Çok iyi bir takım oyunu ortaya konulmuş. Potansiyel var, bunu çıkarmamız lazım."
HATALARI GÖRÜP DÜZELTECEĞİZ
"Elimizde sihirli değnek yok. Akıl ve bilgiyle hedefe yürüyeceğiz. Sonra oyunculardan isteyeceğiz. Hataları görüp düzelteceğiz. Belki de kısa sürede çok kuvvetli rakipleri büken takım haline gelecek bu takım. Bir makine gibi olacak..."
'BÖYLE GİDERSE ÇAKILACAĞIZ!'
"İki senedir Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere bir çok kulüp UEFA'nın mali fair play baskısı altında. Oyuncu transferinden çok oyuncu satmaya daha fazla ihtiyacımız var. Bizim durumumuza baktığınızda Dirar ve Valbuena'nın maliyetlerini karşılamak için oyuncu satmalıyız. Bu denklemi kamuoyuna iyi anlatmalıyız, hayal satmamak lazım. İllüzyonla yaşıyoruz. Türk futbolunda hepimiz bir otobüsteyiz, böyle giderse herkes çakılacak. Hepimiz payını çok acı bir şekilde alacak. Sonuçta çakılmamız kaçınılmaz."
LENS İÇİN TEKLİF YAPILDI
"Kjaer ayrılırsa oraya başka bir stoper olacak. Yiğithan'ın ana kadroda olacağını düşünüyorum. Lens'in geçen seneki genel görüntüsü gayet iyiydi. İlk yarıda iyi performans sergiledi, ikinci yarıda daha çok 'arkadaşlarım topu alsın, bana versin' pozisyonundaydı. Takımın görüntüsüne uydu. Lens için teklif yapıldı, beklemedeyiz."
LEWANDOWSKİ İKNA OLMADI
"Lewandowski'ye ciddi paralar önermiştik, kulübü de (Lech Poznan) bize vermişti. O dönem (2010) oyuncuyu ikna edemedik. 'Dortmund'a söz verdim' dedi ve sözünde de durdu."
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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