Fetöcü’ler korkak ve şerefsiz

2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin, "Bugün. Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve aynı zamanda en geniş katılımcılı sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe'nin canına kastedilerek yapılan acımasız, hain, başarıya ulaşması durumunda büyük bir yıkımın kaçınılmaz olduğu alçak terör örgütüKumpası'nın 6. yıl dönümü" açıklamasında bulundu. "Başkanımız Sayıntarafından teşhis edilen ve Başkan'ı, yönetimi, sporcusu, taraftarları ile derhal mücadele başlatılan bu hain yapının gerçek yüzü ilerleyen süreçte herkes tarafından görülmeye başlanmıştır" ifadeleriyle devam eden açıklamada şu sözler yer aldı:"Artık tüm devlet birimlerinin mücadele ettiği, milli güvenliğimizi tehdit eden silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmektedir.yargı ve emniyetteki işbirlikçileri tek tek ortaya çıkarılmıştır. Bunların pek çoğu bugün yargı önünde hesap vermektedir.işbirlikçi devletlerde, o devletlerin istihbarat teşkilatlarının himayesinde yaşamaktadır. Ancak adaletten kaçmak mümkün değildir., bunlarla adalet önünde mutlaka hesaplaşacaktır. Kimisi işbirlikçi olarak, kimisi beka ve beklenti ile kimisi ise fanatizm ile bu yapıya destek verip onlarla iş tutarken Fenerbahçe taraftarı hep bir ağızdan aynı cümleyi haykırmıştırFenerbahçe'nin açıklamasında rakip kulüplere de gönderme yapıldı ve şöyle denildi: "FETÖ kumpas düzeni iradesinin, algı temsilciliğini yapan spor kulübü başkanı ve yöneticilerinin de kendilerine çeki düzen vermesi, bu sürece ilişkin kullandıkları sözcükleri özenle seçmesi ve paralel devlet düzeninin değil, meşru demokratik hukuk devletinin yargı kararlarını benimsemeleri gerekmektedir. Sırf kendi taraftarlarına mesaj vermek adına FETÖ mensuplarının kararlarını kendilerine kıble edinmiş bu şahıslar, bu sürece ilişkin tüm söylemleri ile suç işlemektedir. Onlara tavsiyemiz, kendilerini konuşmak zorunda hissettiklerinde, kendi takımlarının sportif performansı ve gelecekleri ile ilgili konuşmaları, kupa palavralarını kullanarak taraftarlarını kandırmamalarıdır."