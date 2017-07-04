Fetöcü’ler korkak ve şerefsiz
Resmi siteden yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’nin canına kasteden bu hain yapının yargı ve emniyetteki işbirlikçileri tek tek ortaya çıkarılmıştır. Aciz, korkak ve şerefsiz olanları ise işbirlikçi devletlerde himaye altındadır. Ancak adaletten kaçmak mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.
YIKILMAYAN SON KALE
"Artık tüm devlet birimlerinin mücadele ettiği, milli güvenliğimizi tehdit eden silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Fenerbahçe'nin canına kasteden bu hain yapının yargı ve emniyetteki işbirlikçileri tek tek ortaya çıkarılmıştır. Bunların pek çoğu bugün yargı önünde hesap vermektedir. Hesap vermekten bile aciz, korkak ve şerefsiz olanları ise bugün kaçak durumunda işbirlikçi devletlerde, o devletlerin istihbarat teşkilatlarının himayesinde yaşamaktadır. Ancak adaletten kaçmak mümkün değildir. Fenerbahçe, bunlarla adalet önünde mutlaka hesaplaşacaktır. Kimisi işbirlikçi olarak, kimisi beka ve beklenti ile kimisi ise fanatizm ile bu yapıya destek verip onlarla iş tutarken Fenerbahçe taraftarı hep bir ağızdan aynı cümleyi haykırmıştır 'Yıkılmayan Son Kale Fenerbahçe."
BU PALAVRALARI BIRAKSINLAR!
Fenerbahçe'nin açıklamasında rakip kulüplere de gönderme yapıldı ve şöyle denildi: "FETÖ kumpas düzeni iradesinin, algı temsilciliğini yapan spor kulübü başkanı ve yöneticilerinin de kendilerine çeki düzen vermesi, bu sürece ilişkin kullandıkları sözcükleri özenle seçmesi ve paralel devlet düzeninin değil, meşru demokratik hukuk devletinin yargı kararlarını benimsemeleri gerekmektedir. Sırf kendi taraftarlarına mesaj vermek adına FETÖ mensuplarının kararlarını kendilerine kıble edinmiş bu şahıslar, bu sürece ilişkin tüm söylemleri ile suç işlemektedir. Onlara tavsiyemiz, kendilerini konuşmak zorunda hissettiklerinde, kendi takımlarının sportif performansı ve gelecekleri ile ilgili konuşmaları, kupa palavralarını kullanarak taraftarlarını kandırmamalarıdır."
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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