Fenerbahçe'ye ilk Afrikalı kaleci

Kalesini genelde Türk kalecilere teslim eden sarı-lacivertliler, son 2 sezondur kadroda en az bir yabancı file bekçisi bulunduruyor. Geride kalan iki sezonda Porto'dan Brezilyalı Fabiano Ribeiro'yu kiralayan Fenerbahçe, bu sezon da Volkan Demirel'le rekabete girmesi için tecrübeli isim Kameni'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde bugüne dek Yugoslavya'dan 3, Almanya'dan 2, Romanya ve Brezilya'dan ise birer kaleci forma giydi. Afrika'dan ilk kez kaleci transferi yapacak sarı-lacivertlilerde Kameni, kulübün 8. yabancı file bekçisi unvanını alacak.



İlk yabancı kaleci Radovic

Sarı-lacivertlilerin ilk yabancı kalecisi, Yugoslav file bekçisi Vasille Radovic oldu.

Fenerbahçe'ye 1966-1967 sezonunda transfer olan Radovic, sarı-lacivertli takımın kalesini 24 maçta korudu. Radovic, bir sezon sonra takımdan gönderildi ve yerine iki yıl sonra Rumen kaleci Ilie Datcu geldi.

Fenerbahçe, 1988 yılında dünyaca ünlü Alman file bekçisi Tony Schumacher'i transfer ederek adından söz ettirdi. Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye 1988'de transfer olan ve 1991 yılına kadar forma giyen ünlü kaleci, sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe'de kaptanlık da yapan Schumacher, sarı-lacivertli formayı 109 resmi maçta giydi.

Schumacher'den sonra 12 yıl yabancı kaleci transferi yapmayan Fenerbahçe, Barcelona'dan Alman file bekçisi Robert Enke'yi 31 Temmuz 2003'te kiraladı. Sarı-lacivertliler, bu futbolcuyu sadece 13 gün kadrosunda tutabildi. Söz konusu dönemde Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında Enke'nin kaleyi koruduğu maçta sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenildi. Bu maçtan sonra taraftarın da tepkisini alan Enke'nin takımdan ayrılmak istemesiyle sözleşmesi 13 Ağustos 2013'te feshedildi.

Daha sonra kalesini Türk file bekçilerine bırakan Fenerbahçe, 12 yıl daha yabancı kaleci transferi yapmadı. Sarı-lacivertliler, 2015'te Porto'dan Fabiano Ribeiro'yu kiraladı ve bu futbolcuyu 2 sezon kadrosunda tuttu.



Fenerbahçe'ye 3. Kamerunlu

Fenerbahçe, Kameni transferiyle kadrosuna 3. kez bir Kamerunlu futbolcu dahil edecek.

Bu ülke vatandaşı olarak ilk transferini 2011 yılında Henri Bienvenu'yü alarak yapan sarı-lacivertliler, Ocak 2013'te ise bir diğer Kamerunlu Pierre Webo'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin transferi için her konuda anlaştığı Kameni, kulübün 3. Kamerunlu futbolcusu olacak.



Fenerbahçe'nin yabancı kalecileri

?Fenerbahçe tarihinde forma giymiş yabancı kaleciler şöyle:

Kaleci Ülkesi Oynadığı yıllar Vasille Radovic Yugoslavya 1966-1967 Ilie Datcu Romanya 1969-1975 Radmilo Ivancevic Yugoslavya 1977-1979 Zvan Lukovcan Yugoslavya 1986-1988 Tony Schumacher Almanya 1988-1991 Robert Enke Almanya 31 Temmuz - 13 Ağustos 2003 Fabiano Ribeiro Brezilya 2015 - 2017



Kameni, tecrübesiyle dikkati çekiyor

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kalecilerinden biri olacak Kameni, tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Son 13 yıldır İspanya La Liga'da forma giyen Kameni, bu ligin önemli kalecilerinden biri olmayı başardı. Espanyol formasıyla 2004 yılında La Liga'ya ayak basan 33 yaşındaki file bekçisi, 7 sezon boyunca takımının birinci kalecisi oldu.

Bir başka İspanyol temsilcisi Malaga'ya 2011'de transfer olan Kameni, ilk 3 sezonunda bu takımda Arjantinli file bekçisi Willy Caballero'nun arkasında kaldı. Caballero'nun Manchester City'ye gitmesiyle Kameni, 2014-2015 sezonunda Malaga'nın 1. kalecisi konumuna geldi.

Kameni, son 3 sezonda La Liga'da sakatlık yaşamadığı veya cezalı olmadığı sürece maç kaçırmadı ve 101 karşılaşmaya çıktı. Kamerunlu kaleci, 2014-2015'te 38 maçta 48, 2015-2016'da ise 28 karşılaşmada 28 gol yedi. Geçen sezon ise La Liga'da 35 müsabakaya çıkan Kameni, kalesinde 48 gol gördü.

Kameni, son 3 sezonda söz konusu 101 maçın sadece 27'sinde kalesini gole kapattı.



Barcelona maçlarında yıldızlaştı

Kameni, son 3 sezonda Barcelona karşısında başarılı performanslara imza attı.

Kamerunlu kaleci, Malaga formasıyla son 3 yılda Katalan ekibiyle oynanan 6 lig maçının 4'ünde kalesini gole kapattı. Barcelona'nın dünyaca ünlü hücum oyuncuları, söz konusu 6 maçta Kameni'nin koruduğu fileleri sadece 3 kez havalandırdı.

Kameni, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Barcelona karşısındaki 4 maçta da gol yemeyerek başarılı bir performans ortaya koydu.