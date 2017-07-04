Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri
Fenerbahçe'de, Milli Takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nın sağlık kontrolleri yapıldı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:18
-
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
metin aykut gitmeseydi sampiyonluk gidicekti tum sirlar emenike de , konusursa fener yanar
-
Kartal iftiharla sunar!
Toplam 45
Yorum
Kardeş Bu oyunculara kasamızdan para çıkmıyorki şampiyonlar liginde tek olduğumuzdan renkliler sponsor oluyorlar TV geliri felan saolsunlar kıyamam
-
Pasalic bitiyor
Toplam 5
Yorum
yaşar ersoyu Yine yanlış bir transferin peşindeler.Bu çocuk 22 yaşında.İyi oyuncu olsa takımı göndermez.Ama yöneticilerimiz transfer yapma yeteneğine ve tecrübesine sahip değiller.Paralar sokağa atılıyor.Takım 4.lüğe aday.
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.