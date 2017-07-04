F.Bahçe'ye sis engeli!
Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yoğun sis altında çalıştı. Fenerbahçe'nin akşam antrenmanına, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da katıldı.
Yoğun sis ve yağmur yağışı nedeniyle futbolcular birbirlerini görmekte zorlanırken, kulüp çalışanları, zemindeki suyu paspaslarla saha kenarına attı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar ve kaleci Kameni, işlemleri yetiştikten sonra kampa katılacak. Fenerbahçe, yarın sabah 10.00 ve akşam 18.00'de yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:57
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Pasalic bitiyor
Toplam 14
Yorum
Dr.Alban Bu Tudordan bi cacık olmaz.Futbolcu analizi sıfır. Yahu bu adamdan ön libero mu olur? Zorla GS ı zarar ettircekler.
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Dost kazığı!
Toplam 3
Yorum
CİMBOM uA bu de jong a küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum bir dünya yıldızı gelicekti bu de jong aldığı para zıkkım olsun gitsin töbest ........
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 81
Yorum
he ya Sormayın ya öyle kıskandım ki artık kievden 6 yerine 3 yerler. Ama madrid bayern falan çıkarsa onu bilemem
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