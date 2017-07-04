 F.Bahçe'ye sis engeli! – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    F.Bahçe'ye sis engeli!

    F.Bahçe'ye sis engeli!

    'nda hazırlıklarını sürdüren , yoğun sis altında çalıştı. Fenerbahçe'nin akşam antrenmanına, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da katıldı.

    'nin kampı, yoğun sis altında yapılan antrenmanla devam etti. A Milli Takım kampına gittiği için takıma geç dahil olan milli futbolcular Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da akşam antrenmanına katıldı. Robin van Persie, özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

    Yoğun sis ve yağmur yağışı nedeniyle futbolcular birbirlerini görmekte zorlanırken, kulüp çalışanları, zemindeki suyu paspaslarla saha kenarına attı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar ve kaleci Kameni, işlemleri yetiştikten sonra kampa katılacak. Fenerbahçe, yarın sabah 10.00 ve akşam 18.00'de yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:57
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