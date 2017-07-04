Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Emmanuel Emenike, Yunan ekibi Olympiakos ile 2 yılllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Yunanistan ekibi Olympiakos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bugün uçakla Atina'ya giden Nijeryalı oyuncu, Yunan temsilcisinin yöneticileriyle bir araya gelerek transferi resmileştiren imzayı attılar.
Emenike, İstanbul'dan ayrılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda verdiği kısa röportajda "Olympiakos'a transfer olacağım için heyecanlıyım ve gerçekten mutluyum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadım. Bu takımın parçasıyım. Bu takım için birçok gol kaydettim. Süper Kupa kazandım. Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadım. Burası benim evim gibi. Buraya 2009'da geldiğimde bir çocuktum. Burayı evim gibi görüyorum. Hep burada olacağım" ifadeleriyle sarı lacivertli ekibe duygusal bir şekilde veda etmişti.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:42
-
Mehmet Umut hedefini açıkladı
Toplam 2
Yorum
boşkovhiç osmanlısporada yol gözüktü demekki haydi hayırlısı bankasya candır
-
Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 37
Yorum
Bjk 34 yaşında birine yıllık 5 milyon garanti bonuslarla 6 - 6,5 milyon çok onun yerine genç biri alınmalıydı bu paraya en azından degerdi
-
2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 19
Yorum
analiz seni kapıdan kovsak bacadan giriyorsun emenike,seneye tekrar almak için para vermeyiz umarım,rusya macerasına dönmesin
Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.