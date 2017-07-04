Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Yunanistan ekibi Olympiakos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bugün uçakla Atina'ya giden Nijeryalı oyuncu, Yunan temsilcisinin yöneticileriyle bir araya gelerek transferi resmileştiren imzayı attılar.

Emenike, İstanbul'dan ayrılmadan önce Atatürk Havalimanı'nda verdiği kısa röportajda "Olympiakos'a transfer olacağım için heyecanlıyım ve gerçekten mutluyum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadım. Bu takımın parçasıyım. Bu takım için birçok gol kaydettim. Süper Kupa kazandım. Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadım. Burası benim evim gibi. Buraya 2009'da geldiğimde bir çocuktum. Burayı evim gibi görüyorum. Hep burada olacağım" ifadeleriyle sarı lacivertli ekibe duygusal bir şekilde veda etmişti.



