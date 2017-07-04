Bony kapışması!
Forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, Manchester City'nin gözden çıkardığı Wilfried Bony'yi gündemine aldı. Ancak oyuncunun 20 milyon Euro'yu bulan maliyeti nedeniyle iki ekip de kiralama yöntemiyle transferi bitirmek istiyor.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
2 sezon önce Swansea'den 32 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan ancak bekleneni veremediği için geçen sezon Stoke City'ye kiralık olarak verilen Bony'nin bonservisi el yakıyor. Bu futbolcudan para kazanmak isteyen İngiliz ekibi, Fildişi Sahilli oşuncu içen 20 milyon Euro istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise oyuncuyu kiralamak istiyor.
İHA
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:44
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Dost kazığı!
Toplam 10
Yorum
ŞADOV DE JONGU BILMEM AMA SNAİDER İN AHI GS YI COK FENA VURACAK...
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 99
Yorum
ayrimcilik... ayrimci yorumculara bak bjk aldimi cok iyi gs aldimi yasli bukadar para verilmez diolar o,yorumculara yaziklar olsun hepsi gs dusmani!!!
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''Kalitemi göstereceğim''
Toplam 7
Yorum
Aslan ARTIK GÖRELIM KALITESINI YETERI KADAR ZAMAN GECTI ARKADASLARINI TANIDI AMA BENCE SANSI YOK HALI SAHA TOPCUSU INSALLAH BEN YANILIRIM
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