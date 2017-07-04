''Aykut hocadan miras kaldı''

Kaptan, Ersun Yanal'la kazanılan 2013-14 sez onu şampiyonluğu için çok çarpıcı açıklamalar yaptı. ''Aykut hoca gittikten sonra gelen hocalar, onun kurduğu bir sistemden ötürü başarılı oldular. Bunu herkes söyleyemez ama ben söyleyebilirim. Ersun hoca zamanından bahsediyorum. Daha sonra İsmail hocanın zamanında da Aykut hocanın kalıntıları vardı.''

F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel, dün sabah idmanı sonrası kamp sürecini değerlendirip soruları yanıtladı. "İnşallah herkesin istediği gibi sakatlık olmadan kazasız, belasız bir sezon geçiririz; kimseyi kırmadan, incitmeden" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli eldiven, takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve şunları söyledi:



"Aykut hoca çok değer verdiğim, sevdiğim bir hoca. Bizim en zor dönemlerimizde de iyi dönemlerimizde de bakıldığında yaşanan malum süreçteki şampiyonluk, Avrupa Kupası'nda oynanan yarı final, 3 Temmuz… Her şeyin içinde Aykut hoca vardı. Hatta Aykut hoca gittikten sonra gelen hocalar, onun oturttuğu bir sistemden ötürü başarılı oldu.



Bunu herkes söyleyemez ama ben söyleyebilirim. Ersun (Yanal) hoca zamanından bahsediyorum. Daha sonra İsmail (Kartal) hocanın zamanında da Aykut hocanın kalıntıları vardı. Yani Aykut hocanın kurduğu bir sistem vardı. Onun dönüşü Fenerbahçe camiası için çok büyük bir avantajdır. Bu avantajı biz sporcular çok iyi bir şekilde kullanarak hem yaşadığımız başarıları tekrarlamak hem de bu başarıların üzerine daha büyüklerini elde etmek istiyoruz."



YEDEK KALMAK SORUN DEĞİL

Volkan, kaleci transferine ilişkin olarak daha önce de yedek kaldığını ve bundan sonra da yedek kalmasının kendisi için problem olmayacağını belirtip "Futbol takımı için sezon başı belli planlamalar yapılıyor. Bu planlar içinde de oynayabilecek kapasitede 3-4 tane kaleci olması gerekiyor. Bu şartlar da kaleci transferi gayet normal. Gelecek arkadaşla da rekabete gireceğiz. O da sahaya çıkacak ben de çıkacağım. Hangimiz daha iyiysek formayı o giyecektir. Burada F.Bahçe'nin başarısı için beraberiz" dedi.



OZAN ADAM GİBİ OYNASA...

Ozan Tufan'a destek olduğunu da sözlerine ekleyen kaptan, "Geçen sene az oynamasına rağmen Benfica onu istedi. Adam gibi top oynasa Manchester United ister" ifadelerini kullandı.





Emre BOL