 2 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    2 yıllık sözleşme imzaladı

    2 yıllık sözleşme imzaladı
    Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile 2 yılllık sözleşme imzaladı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:32
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