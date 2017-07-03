 ‘Topuk’ yıldızları – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ‘Topuk’ yıldızları

    ‘Topuk’ yıldızları

    Valbuena, Mehmet Ekici ve Aatıf, tempolarıyla Topuk Yaylası kampının en göze batan isimleri. Kocaman, üç oyuncusu ile de yakından ilgileniyor.

    'nin Topuk Yaylası kampı yüksek tempoda devam ederken, bu tempoya en çok ayak uyduran isimler ise yeni transferler Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici ile birlikte Aatıf Chahechouhe. Üç futbolcu da Kocaman'ın söylediklerini harfiyen yerine getirirken, çalışkanlıklarıyla da diğer takım arkadaşlarına örnek oluyorlar.

    Teknik direktör Aykut Kocaman, çalışmalarından çok memnun olduğu ve adeta el üstünde tuttuğu üç yıldızla yakından ilgileniyor. Tecrübeli hocanın, geçen sezon beklentileri tam olarak karşılayamayan Aatıf'a, yeni sezonda kendisinden çok şey beklediğini sık sık hatırlatıyor.

    BOYUMA VE YAŞIMA ALDANMA
    F.Bahçe'ye transfer olduğunda boyu ve yaşı nedeniyle eleştirilen Valbuena'nın bunu çok kafasına taktığı, kendini gösterebilmek için aşırı hırs yaptığı öğrenildi. Fransız yıldızın, futbola yeni başlamış gibi istekli olduğu belirtildi. Bu arada Valbuena, 'Monilabb' testinin sonuçlarına göre yüzde 5 oranla takımda sakatlanma riski en düşük isim çıktı. Ozan Tufan ve Fernandao ise sakatlık riski en yüksek futbolcular.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:04
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