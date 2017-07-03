‘Topuk’ yıldızları
Valbuena, Mehmet Ekici ve Aatıf, tempolarıyla Topuk Yaylası kampının en göze batan isimleri. Kocaman, üç oyuncusu ile de yakından ilgileniyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman, çalışmalarından çok memnun olduğu ve adeta el üstünde tuttuğu üç yıldızla yakından ilgileniyor. Tecrübeli hocanın, geçen sezon beklentileri tam olarak karşılayamayan Aatıf'a, yeni sezonda kendisinden çok şey beklediğini sık sık hatırlatıyor.
BOYUMA VE YAŞIMA ALDANMA
F.Bahçe'ye transfer olduğunda boyu ve yaşı nedeniyle eleştirilen Valbuena'nın bunu çok kafasına taktığı, kendini gösterebilmek için aşırı hırs yaptığı öğrenildi. Fransız yıldızın, futbola yeni başlamış gibi istekli olduğu belirtildi. Bu arada Valbuena, 'Monilabb' testinin sonuçlarına göre yüzde 5 oranla takımda sakatlanma riski en düşük isim çıktı. Ozan Tufan ve Fernandao ise sakatlık riski en yüksek futbolcular.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:04
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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