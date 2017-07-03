Robin van Persie sahaya indi!
Hollandalı golcü kampın üçüncü gününde sahada bireysel çalışmalara devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Sabah basına ve taraftara açık yapılan antrenmanda sarı-lacivertli ekibin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie de ilk kez sahaya indi. İki gündür salonda dayanıklılık çalışmaları yapan van Perise kampın üçüncü gününde sahaya inerek koşu yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah idmanına salonda başlayan ve daha sonra sahaya inen sarı-lacivertliler, çeşitli taktik çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.
Öte yandan Fenerbahçe Karadeniz Ereğli Şubesi Çocuk ve Gençlik Kulübü öğrencileri de sarı lacivertli ekibin çalışmalarını izlemek üzere Topuk Yaylası'na geldi. Sevgi gösterilerinde bulunan öğrenciler futbolcuları yakından görmenin mutluluğunu yaşadılar.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:43
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''Lige damga vuracağım''
Toplam 11
Yorum
muhterem Favori 11'inden bile ne kadar boş bir adam olduğu anlaşılıyor.Kendini Zidane dan filan üstün görüyor.Futbol boş konuşmakla oynanmıyor.
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
YALÇINI. BEŞİKTAŞ A BAŞAK ŞEHİRDEN AYRILAN YALÇIN LAZIM. ÇOK İŞ YAPAR BJK DE. BJK DEFANSINI TOPLAR KAFADAN GEÇİT VERMEZ.. KAÇIRMAYIN FİKRET BAŞKAN
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
PEPE ? Mİ PEPE MİSİN HEPE MİSİN NE İŞİN VAR BEŞİKTAŞ TA. SAÇININ KILLARI AĞARMIŞ GİT EVİNDE OTUR ARTIK. BEŞİKTAŞ IN SANA İHTİYACI YOK KARDEŞİM YOK
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