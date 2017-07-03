Robin van Persie sahaya indi!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Sabah basına ve taraftara açık yapılan antrenmanda sarı-lacivertli ekibin Hollandalı yıldız futbolcusu Robin van Persie de ilk kez sahaya indi. İki gündür salonda dayanıklılık çalışmaları yapan van Perise kampın üçüncü gününde sahaya inerek koşu yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah idmanına salonda başlayan ve daha sonra sahaya inen sarı-lacivertliler, çeşitli taktik çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.



Öte yandan Fenerbahçe Karadeniz Ereğli Şubesi Çocuk ve Gençlik Kulübü öğrencileri de sarı lacivertli ekibin çalışmalarını izlemek üzere Topuk Yaylası'na geldi. Sevgi gösterilerinde bulunan öğrenciler futbolcuları yakından görmenin mutluluğunu yaşadılar.