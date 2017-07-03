 Ozan ve Fernandao’ya özel diyet – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Ozan ve Fernandao’ya özel diyet

    Ozan ve Fernandao’ya özel diyet

    Sarı-lacivertli ekipte fazla kilolarıyla dikkat çeken Ozan ve Fernandao'ya kulüp diyetisyeni Şengül Sangu Talak tarafından özel bir diyet programı hazırlandı.

    Özellikle sıvılardan oluşan özel bir menüyle beslenen iki oyuncu, hamurlu ve tatlı yiyecekleri sınırlı oranda tüketebiliyor. Ozan ve Fernandao'ya ayrıca teknik heyet tarafından özel bir çalışma programı hazırlandı. Kilosu az olan, kilo alma eğiliminde olan bazı futbolculara da özel diyetler uygulanıyor.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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