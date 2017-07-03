''Öne doğru beyler''
“Defansif futbol oynatıyor” diye eleştirilen sarı-lacivertli hoca, sanılanın aksine hücum futbolu oynatacağının işaretlerini veriyor. Kocaman, dün sabahki idmanda da sürekli olarak futbolcularına, “Öne doğru, öne doğru” diye talimatlar yağdırdı.
Çift kalelerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın bağırışları saha içinde yankı yaptı. Kocaman'ın en çok tekrar ettiği şey ise daha önceki idmanlarda da sıkça tekrar ettiği "Öne doğru, öne doğru" sözleri oldu. Defansif futbol anlayışını benimsediği gerekçesiyle sıkça eleştirilen tecrübeli teknik direktör adeta, "Benim felsefem hücum" der gibiydi... Kocaman, topu ayağına alan kim olursa olsun, hücumu düşünmesini, takımı atağa kaldıracak hamleyi yapmasını istedi.
BÜYÜK REKABET
Fenerbahçeli futbolcular, çift kale maçlarda kendilerini gösterebilmek için birbirleriyle büyük yarış veriyorlar. Dün yapılan çift kaleler de oldukça çekişmeli ve zevkli geçti.
BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
Antrenman devam ederken bir taraftar sahaya girdi. Elinde formayla koşarak sahaya dalan ve futbolculardan imza isteyen taraftar, kulüp özel güvenliklerinin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı.
FUTBOLCULAR SEVGİ ÇEMBERİNDE
Sabahki çalışmayı izlemeye gelen çok sayıda taraftar, futbolculara ve teknik direktör Aykut Kocaman'a tezahüratta bulundu. İdman sonunda futbolcular ve Kocaman, taraftarların yanına giderek onlarla sohbet etti ve forma imzaladı. En çok ilgiyi yeni transfer Mathieu Valbuena gördü. Fransız yıldız, taraftarlarla bol bol selfie yapıp imza dağıttı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:44
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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