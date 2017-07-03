 ''Öne doğru beyler'' – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Öne doğru beyler''

    ''Öne doğru beyler''

    “Defansif futbol oynatıyor” diye eleştirilen sarı-lacivertli hoca, sanılanın aksine hücum futbolu oynatacağının işaretlerini veriyor. Kocaman, dün sabahki idmanda da sürekli olarak futbolcularına, “Öne doğru, öne doğru” diye talimatlar yağdırdı.

    Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, dün yine yoğunu bir gün geçirdi. Sabahki çalışmada salonda önce core antrenmanı yapan sarı-lacivertli takım, daha sonra sahaya çıkarak top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında pres ve kanat çalışması yapan futbolcular, çalışmayı çift kale maçlarla tamamladı.

    Çift kalelerde teknik direktör Aykut Kocaman'ın bağırışları saha içinde yankı yaptı. Kocaman'ın en çok tekrar ettiği şey ise daha önceki idmanlarda da sıkça tekrar ettiği "Öne doğru, öne doğru" sözleri oldu. Defansif futbol anlayışını benimsediği gerekçesiyle sıkça eleştirilen tecrübeli teknik direktör adeta, "Benim felsefem hücum" der gibiydi... Kocaman, topu ayağına alan kim olursa olsun, hücumu düşünmesini, takımı atağa kaldıracak hamleyi yapmasını istedi.

    BÜYÜK REKABET
    Fenerbahçeli futbolcular, çift kale maçlarda kendilerini gösterebilmek için birbirleriyle büyük yarış veriyorlar. Dün yapılan çift kaleler de oldukça çekişmeli ve zevkli geçti.

    BİR TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
    Antrenman devam ederken bir taraftar sahaya girdi. Elinde formayla koşarak sahaya dalan ve futbolculardan imza isteyen taraftar, kulüp özel güvenliklerinin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı.



    FUTBOLCULAR SEVGİ ÇEMBERİNDE
    Sabahki çalışmayı izlemeye gelen çok sayıda taraftar, futbolculara ve teknik direktör 'a tezahüratta bulundu. İdman sonunda futbolcular ve Kocaman, taraftarların yanına giderek onlarla sohbet etti ve forma imzaladı. En çok ilgiyi yeni transfer Mathieu Valbuena gördü. Fransız yıldız, taraftarlarla bol bol selfie yapıp imza dağıttı.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:44
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