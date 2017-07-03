''Lige damga vuracağım''
Fener'in yeni transferi Mehmet Ekici iddialı konuştu: “Stres yok heyecan var, beklentilerin altında kalmak istemiyorum. Herkese Mehmet Ekici’nin kim olduğunu göstereceğim. Forma savaşına hazırım”
% 100'ÜMÜ VERECEĞİM
Camiaya her zaman elinden geleni yapacağının sözünü veren Ekici, "Beni hiçbir zaman yüzde 80 enerjiyle görmeyecekler. Her zaman yüzde yüzle oynayacağım. İnşallah bu forma ile şampiyonluklar yaşayacağım" ifadesini kullandı. Usta krampon, forma savaşına hazır olduğunu da kaydedip "Lige damga vuracağımı düşündüğüm için buradayım. Önümüzdeki haftalarda herkesin oynayacağı mevkiler de netleşir" şeklinde konuştu.
UMARIM ALEX GİBİ GOLLER ATARIM
Mehmet, "Duran toplarda Alex'in yerini alabilir misin?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: "Umarım onun yolunda ilerleyerek güzel goller atarım. Ve burada kalıcı olmak istiyorum. Uzun yıllar Fenerahçe forması giymek istiyorum. Hedefim iyi bir performans gösterip yeniden milli takıma seçilmek."
HERKES İSTEKLİ, BİRBİRİYLE SAMİMİ
Ekici, çalışmalar ve takımdaki arkadaşlık ortamından da bahsetti ve "Valbuena ile iyi anlaşıyorum. Diğer arkadaşlarımızla da samimi bir ortamımız var. Arkadaşlarımız ve hocalarımız çok emek veriyor, iyi çalışıyoruz. Herkes iştahlı, çok arzulu, inşallah bu şekilde devam ederiz" ifadesini kullandı.
SÖZÜMÜN ARKASINDA DURDUM
Trabzonspor'da 3 yıl forma giydiğini hatırlatan Ekici, "Orada 3 yılımı geçirdim. Güzel anılarım var. Trabzon inşallah başarılar elde eder. F.Bahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için geldim. F.Bahçe'ye söz verdiğim için bu 6 ayı göze aldım. Maddi tarafı yok. Söz verdiğim zaman arkasında dururum" değerlendirmesini yaptı.
RVP'NİN KALİTESİ TARTIŞILMAZ
Tecrübeli futbolcu, Robin Van Persie ile birlikte oynayacağının hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Büyük kariyere sahip, tartışılmaz bir oyuncu. İstediği pasları atabiliriz. Tüm takım elimizden geleni yapacağız. O da orta saha oyuncularını rahatlatabilir. Biz ona gol pası veririz; Persie de bize yardıma gelir."
F.BAHÇE BENİ ALDI ÇÜNKÜ...
Sarı-lacivertli oyuncu, "Fenerbahçe seni neden tercih etti?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Frikiklerde başarılıyım. Pas ve adam eksiltmede de özelliğim var. İnşallah bunu da sahadayken yansıtırım. İsterdim ki Fenerbahçe geçen sezon daha başarılı olsun, daha çok puan toplasın. Ama inşallah bu sene olur."
HOCAYA 'KOCAMAN' ÖVGÜ
Teknik direktör Aykut Kocaman'a da övgüler dizen orta saha oyuncusu, "Karakterli, bilinçli bir hocamız var. Umarım ondan çok şey öğreniriz. Bize sağlayacağı katkılar ve öğretecekleri çok önemli. Bize düşen çalışmak; Aykut hoca ne derse o olur" yorumunu yaptı.
ARTIK RAKİPLER DÜŞÜNSÜN!
Daha önce Fenerbahçe ile oynarken en çok taraftara karşı zorlandığını da itiraf eden Mehmet Ekici, "Sahada tribünler baskı altına alıyordu. Artık rakip takımlar düşünsün. Evimizde oynayacağımız ilk maça çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
FAVORİ 11'İNDE KENDİSİ VAR
Messi ve Ronaldo'yu kıyaslaması da istenen Mehmet, "Messi yeteneği, Ronaldo çalışma hırsıyla öne çıkıyor. Ben Messi'yi tercih ediyorum" dedi. Ekici'nin favori 11'i ise şöyle: Buffon, Pepe, Puyol, Roberto Carlos, İniesta, Mehmet Ekici, Ronaldo, Messi, Ronaldo (Brezilyalı)
Emre BOL
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:46
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
''Lige damga vuracağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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