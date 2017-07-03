 Kameni'nin geliş tarihi belli oldu – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'nin geliş tarihi belli oldu

    <a href="/index/kameni?id=50dbbddd-53ce-4424-8084-0c973e806c1c" class="" rel="tag">Kameni</a>'nin geliş tarihi belli oldu

    Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen kaleci transferi sonuçlandı. Carlos transferinin bittiği, Kamerunlu kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci Idriss Carlos Kameni çarşamba günü İstanbul'a geliyor.

    Son 6 yıldır İspanya La Liga'da Malaga forması giyen ve İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek olan file bekçisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:40
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