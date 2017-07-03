Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen kaleci transferi sonuçlandı. Carlos Kameni transferinin bittiği, Kamerunlu kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci Idriss Carlos Kameni çarşamba günü İstanbul'a geliyor.



Son 6 yıldır İspanya La Liga'da Malaga forması giyen ve İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek olan file bekçisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.