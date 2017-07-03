Kameni'nin geliş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen kaleci transferi sonuçlandı. Carlos Kameni transferinin bittiği, Kamerunlu kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Son 6 yıldır İspanya La Liga'da Malaga forması giyen ve İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek olan file bekçisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:40
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 51
Yorum
austin aykut sadece bir kez şampiyon oldu.kurduğu 2012-13 dü galiba şampiyon olamadı kendi kurduğu tkmla aykut hoca olamadı başkası oldu öylemi teh
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 51
Yorum
o bu şu ...sana ne. her şeyin bir sonu var hayatta..kalecinin konuşması gereken yer iki direğin arası..ya panter olacan ya da köstebek..
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 3
Yorum
doguhan kim giderse gitsin kim kalırsa kalsın kim gelirse gelsin MUSLERA sen bizim baş tacımızsın
Kameni'nin geliş tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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