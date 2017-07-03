Kameni yarın İstanbul'a geliyor
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:41
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Toplam 6
Yorum
dikkat saygızsızlık sana deger katanlara gunu kurtarmak ıcın yerın dıbıne ıtme sen zaten sıkıntılı bır adamsın pardon varlıksın
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Toplam 6
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fb111 Aykut kocaman ölü bir futbol oynatır, ersun yanalın takımı ise buldozer gibiydi. Önüne geleni ezip geçti. Aykut kocaman ile iyi futbol hayal
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Toplam 6
Yorum
FB111 Ersun Yanal , Aykut Kocamanın sistemiyle başarılı oldu demek futbol cahilliğidir, sistemlerin en ufak bir benzerliği yok.
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