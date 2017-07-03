 Kameni yarın İstanbul'a geliyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    yarın İstanbul'a geliyor

    Kameni yarın İstanbul'a geliyor
    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Idriss Carlos Kameni yarın İstanbul'a geliyor. Son 6 yıldır İspanya La Liga'da Malaga forması giyen ve yarın sağlık kontrolünden geçecek olan 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kameni yarın İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.