Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Idriss Carlos Kameni yarın İstanbul'a geliyor. Son 6 yıldır İspanya La Liga'da Malaga forması giyen ve yarın sağlık kontrolünden geçecek olan 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.