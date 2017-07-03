İlk kurban Van Persie
RvP, Aykut Kocaman’ın yüklemelerine dayanamadı! Sol ayağından sakatlanan Hollandalı yıldız isim birkaç gün idmana çıkamayacak.
BU DAHA BAŞLANGIÇ AMA...
Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için "kuvvetlendirme" programları uygulanması planlanan Van Persie, daha normal idman temposunu kaldıramadı ve sakatlandı.
ELDE TEK SANTRFOR AHMETHAN KALDI
Van Persie'nin sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkamadığı F.Bahçe'de santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Emenike kadro dışı, kilo fazlası olan Fernandao ise takımdan ayrı olarak salonda çalışıyor. Hal böyle olunca taktik çift kalelerde golcü sıkıntısı yaşanıyor. Aykut Kocaman'ın elinde şu anda forvette oynatabileceği tek isim var; o da genç Ahmethan Köse...
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:05
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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