 İlk kurban Van Persie – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    İlk kurban Van Persie

    İlk kurban Van Persie

    RvP, Aykut Kocaman’ın yüklemelerine dayanamadı! Sol ayağından sakatlanan Hollandalı yıldız isim birkaç gün idmana çıkamayacak.

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın "yükleme" programı ilk firesini verdi. ! Takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptığı belirtilen oyuncunun gerçekte sakat olduğu belirlendi. Ağır idman temposuna dayanamayan RvP'nin sol ayak iç bölgesinde kanamalar olduğu, bu yüzden şiddetli ağrılar yaşadığı ortaya çıktı. Hollandalı yıldızın durumunun çok ciddi olmadığı, birkaç güne kadar takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

    BU DAHA BAŞLANGIÇ AMA...
    Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için "kuvvetlendirme" programları uygulanması planlanan Van Persie, daha normal idman temposunu kaldıramadı ve sakatlandı.

    ELDE TEK SANTRFOR AHMETHAN KALDI
    Van Persie'nin sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkamadığı F.Bahçe'de santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Emenike kadro dışı, kilo fazlası olan Fernandao ise takımdan ayrı olarak salonda çalışıyor. Hal böyle olunca taktik çift kalelerde golcü sıkıntısı yaşanıyor. Aykut Kocaman'ın elinde şu anda forvette oynatabileceği tek isim var; o da genç Ahmethan Köse...
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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