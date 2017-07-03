Fenerbahçe Kameni'yi açıkladı
Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin transferi için oyuncuyla ve Malaga ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kamerunlu kaleci 4 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecek
Sarı lacivertli kulüp, Kameni ile anlaşmaya varıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"
SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kameni ile anlaşmaya varıldığını açıkladı! pic.twitter.com/nof3iDGMdD— Fotomaç (@fotomac) 3 Temmuz 2017
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:03
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G.Saray'ın kaptanı F.Bahçe'de
Toplam 14
Yorum
Gs Yakışmadı Sinan geçen seneki başarızlıkta en büyük pay seninken taraftar sana tepki bile göstermedi son toplarda yaptıgın hatalar unutulmaz
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''Saygısızlık''
Toplam 54
Yorum
murat arakadaslar size diyorum bu yonetim futboldan hic anlamiyor gs iki saglam adam vardi onlarda gidiyor herkese selllll
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Aykut Kocaman: "Oyuncu satmadan, oyuncu alamayız"
Toplam 1
Yorum
Uultraslann42 Tı tak tı tak tı tak diyosun ??
Fenerbahçe Kameni'yi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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