 Fenerbahçe Kameni'yi açıkladı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe 'yi açıkladı

    Fenerbahçe Kameni'yi açıkladı

    Fenerbahçe, Carlos 'nin transferi için oyuncuyla ve Malaga ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kamerunlu kaleci 4 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecek

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci Idriss Carlos Kameni çarşamba günü İstanbul'a geliyor.

    Sarı lacivertli kulüp, ile anlaşmaya varıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.

    Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:03
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