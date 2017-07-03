Fenerbahçe, 3 Temmuz’u unutmadı
Fenerbahçe, 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:52
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''Saygısızlık''
Toplam 1
Yorum
GS NE DERSE O.. O KADAR !! Menajeri Guido Albers. efendi GS biz oyuncuyu düşünmüyoruz diye bir beyanda bulunmadıkça kontratı olan adama kafana göre klup arıyamazsın..!
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Orkan Çınar da işlem tamam
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 BU NEYIN KAFASI ANALMADIM GITTI 2 YILDIR AVRUPADA PARAYI VURAN BESIKTAS AMA NEDENSE TRANSFER YAPMAK ICIN EFENDIM 1 MIL VERMIYORMUS HE HE :))
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Rota yine Vidal
Toplam 1
Yorum
6 ay önce bileğini kıran adam !! Yavv nerde sorunlu sıkıntılı adam varsa bize öneriliyor.. !!
Fenerbahçe, 3 Temmuz’u unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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