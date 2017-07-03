 Fenerbahçe, 3 Temmuz’u unutmadı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe, 3 Temmuz’u unutmadı

    Fenerbahçe, 3 Temmuz’u unutmadı

    Fenerbahçe, 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

    Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 6. yıldönümü sebebi ile sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün armasının yer aldığı paylaşıma, "3 Temmuz, kumpasını unutmadık, unutmayacağız" notu da eklendi.




    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:52
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