F.Bahçe'nin kombineden yana yüzü güldü
Geride kalan sezonda taraftarlarının tribünleri doldurmaması nedeniyle iç saha maçlarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesinde kombine satışları yüzleri güldürüyor.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:53
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dikkat saygızsızlık sana deger katanlara gunu kurtarmak ıcın yerın dıbıne ıtme sen zaten sıkıntılı bır adamsın pardon varlıksın
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fb111 Aykut kocaman ölü bir futbol oynatır, ersun yanalın takımı ise buldozer gibiydi. Önüne geleni ezip geçti. Aykut kocaman ile iyi futbol hayal
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FB111 Ersun Yanal , Aykut Kocamanın sistemiyle başarılı oldu demek futbol cahilliğidir, sistemlerin en ufak bir benzerliği yok.
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