F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Basına kapalı antrenmanda sporcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptığı ifade edilerek, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı vurgulandı. Çift kale maçın ardından antrenmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Robin Van Persie, Jose Fernandao, Alper Potuk ve Salih Uçan'ın takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.