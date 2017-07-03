 Emenike Olympiakos’ta – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Emenike ’ta

    Emenike Olympiakos’ta

    ’nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı oyuncu, komşunun yolunu tuttu. Sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varan Yunanistan ekibi Emenike’yi de ikna etti. Transfer bugün resmileşecek.

    , adeta bir kambur haline gelen Emmanuel Emenike'den nihayet kurtuldu! Nijeryalı futbolcu ile yakından ilgilenen Yunanistan temsilcisi Olympiakos, sarı-lacivertli yönetimle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı. Sarılacivertli yönetimin, Nijeryalı oyuncunun şartlarını görüşmek için İstanbul'a gelen Yunan idarecilerle el sıkıştığı belirtildi. Sportif direktör Hasan Çetinkaya'nın komşu ülke ekibine Gregory van der Wiel'i de önerdiği ancak 'un oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle buna olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Daha sonra Emenike ile görüşen Olympiakos, ilk başta pürüz çıksa da Nijeryalı futbolcuyu ikna etmeyi başardı. Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği bu ayrılık haberinin bugün resmiyet kazanacağı bildirildi.

    BAŞKAN GÖNDERMEKTE KARARLI
    Taraftar, Emenike ve Wiel'in kalmasını istese de başkan hiç oralı değil! Bazı sarı-lacivertlilerin Aziz Yıldırım'a iki isme bu sezon son bir şans verilmesi için istekte bulundukları ancak Yıldırım'ın ikiliyi göndermeye kararlı olduğu ve takımdan ayrı çalışan oyuncular için "Asla af çıkmayacak" dediği bildirildi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:41
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