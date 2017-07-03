 Aatıf’a doğum günü partisi – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Aatıf’a doğum günü partisi

    Aatıf’a doğum günü partisi

    'nin Faslı futbolcusu 'nun dün doğum günüydü.

    31. yaşına giren tecrübeli futbolcuya takım arkadaşları ve teknik heyet özel bir doğum günü pastası hazırlattı. Düzenlenen partide mumları üfleyip ardından tebrikleri kabul eden Aatıf, "Böyle günler özeldir, güzeldir, anlamlıdır. Birbirimize yaklaştırır bizi... Bu grubun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

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    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:22
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