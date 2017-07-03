Aatıf’a doğum günü partisi

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe'nun dün doğum günüydü.

31. yaşına giren tecrübeli futbolcuya takım arkadaşları ve teknik heyet özel bir doğum günü pastası hazırlattı. Düzenlenen partide mumları üfleyip ardından tebrikleri kabul eden Aatıf, "Böyle günler özeldir, güzeldir, anlamlıdır. Birbirimize yaklaştırır bizi... Bu grubun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.



MALZEMECİ DURSUN'A HEDİYE

Sarı-lacivertli takımın malzemecisi Dursun Çetin, psikoloji eğitimi alıyor. Hayalini gerçekleştirme imkanına kavuşan Çetin, en iyi dereceyle ikinci sınıfa geçti. Bunu duyan Aykut Kocaman, Çetin'e kendini daha da geliştirmesi için çeşitli kitaplar hediye etti.