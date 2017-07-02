 Vaz Te için sürpriz atak – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    için sürpriz atak

    Vaz Te için sürpriz atak

    Kanarya, golcü için birçok adayı gündemine almıştı. Lucas Perez ve M’Baye Niang ile görüşmeler devam ederken bonservis bedeli bulunmayan Akhisarlı de radara girdi

    Fenerbahçe'de Moussa Sow'un takımda kalıp kalamayacağı belirsiz. Emmanuel Emenike kadro dışı. Jose Fernandao da tam olarak güven vermiyor. Forvet arayışlarını sürdüren Kanarya'nın gündemini Arsenal'den Lucas Perez ile Milan'dan M'Baye Niang meşgul ediyordu. Ancak dün çok ilginç bir isim gündeme girdi: Ricardo Vaz Te. Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Portekizli forvet için Kanarya'nın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. En büyük artısı F.Bahçe'yi UEFA Finansal Fair-Play kurallarında zorlamaması çünkü bonservis bedeli yok.

    Sarı -lacivertlilerin tek endişesi 'nin takıma ne kadar katkı verebileceği. Ancak Akhisar'da hem forvette hem de kanatlarda görev alabilmesi nedeniyle scout ekibinin olumlu bir rapor hazırladığı öğrenildi. Vaz Te ile ilgili son kararı Aykut Kocaman verecek. Deneyimli çalıştırıcı "Alınsın" derse yönetim transferi noktalayacak.

    Aykut Kocaman'ın tarifine 'cuk' oturuyor
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman imza töreninde forvet pozisyonuna mutlaka takviye yapacaklarını belirtmişti. Kocaman "Mutlaka bir merkez forvet alacağız. Nokta atışı yapacağımız yer, merkez forvet olacak. Hem forvet hem de kanatta oynayabilecek birini arıyoruz" demişti. Vaz Te, F.Bahçe'nin bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'ndaki yoğun fikstürü için iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir. Maliyetinin düşük olduğu için olumlu bakılıyor.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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