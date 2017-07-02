Valbuena poz verdi
Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'nin resmi dergisine poz verdi. Fransız yıldızın, Fenerium ürünleri ile verdiği pozlar beğenildi. Valbuena "Fenerbahçe ile başarılı olmak istiyorum. Kısa sürede alıştım. Herkesin yakın ilgisi var. Bu muhteşem ilginin karşılığını sahada vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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