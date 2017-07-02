 Valbuena poz verdi – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    poz verdi

    Valbuena poz verdi
    Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu , Fenerbahçe'nin resmi dergisine poz verdi. Fransız yıldızın, Fenerium ürünleri ile verdiği pozlar beğenildi. Valbuena "Fenerbahçe ile başarılı olmak istiyorum. Kısa sürede alıştım. Herkesin yakın ilgisi var. Bu muhteşem ilginin karşılığını sahada vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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