 Uçan Hollandalı geliyor – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Uçan Hollandalı geliyor

    Uçan Hollandalı geliyor

    İki sezondur yokları oynayan bu yıla çok farklı girdi. 2018’deki Dünya Kupası’nın son büyük turnuvası olduğunu düşünen RVP çok hırslı

    Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük şansı 2018 Dünya Kupası... Rusya'daki organizasyon kariyerlerinin sonuna yaklaşan futbolcuları ekstra çalışmaya itiyor. Bunlardan biri de Robin . Kanarya'nın Hollandalı yıldızı geçtiğimiz yılların aksine yeni döneme bomba gibi girdi. Fiziksel bakımdan çok güçlü olan Robin van Persie 33 yaşına rağmen ilk geldiği günlerden daha fit. Bu durum da en çok teknik direktör Aykut Kocaman'ı memnun ediyor.

    "Onun gibisini nereden bulacağız" diyen deneyimli hoca, RVP'nin Dünya Kupası aşkını fırsata çevirmeyi planlıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, yeni sezon planlarında hücum aksiyonlarını Robin van Persie üzerinden kuruyor. Sarı-lacivertliler bu sezon tecrübeli oyuncudan özel bir performans bekliyor.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:22
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